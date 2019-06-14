Ким Кардашьян снова выступила в Белом доме в поддержку заключенных

Ким Кардашьян в четверг во второй раз за два года выступила в Белом доме в поддержку заключенных и необходимость реформы тюремной системы, сообщает The Guardian.

В своем выступлении модель, звезда реалити-шоу и супруга американского репера Канье Уэста, чьим поклонником является президент США Дональд Трамп, призвала американские власти поддержать ее усилия, чтобы помочь тем, кто покидает тюрьму, найти работу и "остаться на верном пути".

Она объявила о начале программы, позволяющей помочь бывшим заключенным принять участие в собеседованиях по поводу будущей работы и адаптироваться к жизни после выхода из тюрьмы.

Дональд Трамп, комментируя выступление Кардашьян, был немногословен: "Я думаю, она довольно популярна".

Чиновники американской администрации, отмечают эксперты, в настоящее время активно работают над тем, чтобы заключенные, освобожденные досрочно в связи с принятием "Закона о первом шаге", имели все возможности, необходимые для успешной адаптации к жизни вне тюрьмы.

Согласно недавнему докладу Комиссии по вынесению приговоров США, более 1000 заключенных, освобожденных по УДО, получили возможность устроиться на работу.

После вступления в должность Дональда Трампа, Кардашьян и Уэст, который сказал, что учится на юриста, несколько раз посетили Белый дом, чтобы обсудить вопросы реформы уголовного правосудия. Кроме того, модели удалось убедить в прошлом году Трампа помиловать 63-летнюю Алису Мари Джонсон. К тому времени Джонсон находилась в тюрьме 20 лет без возможности условно-досрочного освобождения за преступления, связанные с наркотиками.