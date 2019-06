Kiss вышли на прощальный концерт в Москве с 2-часовым опозданием

Легендарная американская группа Kiss в рамках мирового турне выступила на "ВТБ-Арена"-"Динамо" в Москве. Из-за большого наплыва зрителей некоторые участки прилегающих улиц даже оказались перекрыты.

Возможно, и поэтому тоже начало концерта пришлось задержать. Да и количество аппаратуры, световых пушек, спецэффектов и пиротехники у Kiss было как в самые славные годы их карьеры - 70-90-е. А музыканты долго находились в гримерках, зато появились на сцене в своих классических костюмах космических монстров, масках и сапогах на огромных платформах, которые, кажется, и поднять-то трудно?! Но Kiss уже давно ничем не испугать….

Зал был погружен в темноту, когда занавес неожиданно рухнул, вспыхнули фейерверки, столпы огней, а музыканты спустились с гитарами почти из-под потолка на больших лифтах-платформах. Петь они начали еще там, можно сказать, "под куполом цирка". Да и их шоу стало одновременно и праздником музыки, и громкого звука, и зрелищной эксцентрики. Порой, немного и цирка…

Ведь снова не обошлось без привычного показывания своего огромного языка басистом Джином Симмонсом, а затем тот еще и выдувал изо рта огонь… Ну, чем не факир?! И без капитанских приветствий залу, да и погружений в толпу гитариста Пола Стэнли… Двух музыкантов, играющих в Kiss с самого начала, еще с 1973 года. И что удивительно, не растерявших с тех пор своих дружеских отношений, что по меркам нынешнего шоу-бизнеса - диво дивное. Вместе с ними на сцене появились гитарист Томми Тайер и поющий ударник Эрик Сингер, которые в Kiss тоже довольно давно - первый с 2002 года, а второй, с перерывами, и вовсе с 1991-го…

Ради этого прощального тура, группа не стала сочинять и записывать новые песни. Хотя их последний студийный альбом 2012 года Monster попал в Top-3 хит-парадов их родных США. А довольствовалась исполнением своих главных хитов 70-80-х годов, ради которых и пришло большинство зрителей. И Kiss их не разочаровали: начали снова с мощных, горлопанских и распевных Detroit Rock City и Shout It Out Loud. Затем были и Cold Gin и, конечно же, 100.00 Years. А на хите Love Gun Пол Стэнли спустился в зрительный зал.И I Was Made for Lovin" You пел и играл уже из толпы поклонников.

Затем были три песни на бис, причем Эрик Сингер даже сел за фортепиано в балладе Beth. Сам же и спел. А под занавес был еще один громогласный хит - Rock "n" Roll All Nite, которым группа уже много десятилетий завершает свои концерты...

Все шоу в итоге продолжалось около двух часов. Кто после этого скажет, что музыкантам ныне под 70?! Но и не надо: у мастеров рок-музыки собственный ритм жизни… Верить надо только в это!