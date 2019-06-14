Клубы Российской премьер-лиги раскритиковали проект реформы еврокубков

Российская премьер-лига (РПЛ) не поддержала проект Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по реформированию клубных турниров, который может вступить в силу с 2024 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте РПЛ.

Предполагается, что в Лиге чемпионов все клубы будут разбиты на четыре группы по восемь команд, 24 лучшие из них сохранят место в турнире на следующий сезон. При этом матчей станет больше, чем в нынешнем формате. В РПЛ считают, что нововведения окажут негативное влияние на чемпионат страны.

Против реформы уже выступил ряд европейских клубов, а также политиков. Считается, что новый проект Лиги чемпионов нанесет ущерб всем национальным чемпионатам и выгоден лишь топ-клубам. Официальный представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо высказал мнение, что из-за нового формата Россия и вовсе может потерять место в главном еврокубке.

Ниже полностью приводится заявление РПЛ:

"Клубы Российской премьер-лиги обсудили проект реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года. В ходе обсуждения клубы выразили опасение, что предлагаемая реформа может негативно повлиять на структуру календаря РПЛ и снизить ее конкурентоспособность по сравнению с другими ведущим европейскими лигами. Также предлагаемый формат и критерии квалификации в обновленные турниры могут нанести ущерб всем европейским лигам.

Клубы единодушно согласились, что домашний чемпионат должен оставаться приоритетным и любые изменения в футбольном календаре должны учитывать требования внутреннего соревнования. При этом квалификация в Лигу чемпионов УЕФА и в Лигу Европы УЕФА должна по-прежнему зависеть от текущих результатов выступления клубов в Премьер-Лиге.

Учитывая все вышеизложенное, клубы РПЛ единогласно выступают против обсуждаемого проекта реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года. Руководству Лиги поручено продолжать сотрудничество с Европейскими Лигами, болельщиками и другими заинтересованными сторонами для выработки конструктивных предложений по улучшению европейских клубных соревнований, не наносящих вреда национальному первенству".