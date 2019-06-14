Космонавт Юрий Батурин открыл закон уплотнения времени

В бюро патентов об этом еще не знают, но читателей "Российской газеты" и пользователей нашего сайта спешим известить: Юрий Батурин доказал гипотезу Сергея Капицы - на земле и в космосе время уплотняется. Причем сделал это не на бумаге, а доказал и доказывает примером собственной жизни.

Юрий Батурин (на фото слева) в любой обстановке готов взять инициативу в свои руки. На презентации книги "Плазменный кристалл" в Медиацентре "РГ". Фото: Сергей Куксин

Сын профессионального разведчика, выпускник МФТИ, инженер-физик в НПО "Энергия", правовед, помощник президента России, космонавт-исследователь, совершивший два полета - на орбитальную станцию "Мир" и на МКС, публицист и секретарь Союза журналистов России, историк науки, директор академического института и член-корреспондент РАН, организатор кафедры компьютерного права в МИФИ, преподаватель в Дипакадемии и профессор на журфаке МГУ, соавтор закона о СМИ, автор и редактор-составитель энциклопедических книг об истории и перспективах мировой космонавтики, научных экспериментах в космосе, о парадоксах юриспруденции и основах нашего конституционного строя…

Возможно ли, чтобы все перечисленное уместилось в жизни одного человека и органично развивалось? Полковник запаса, действительный государственный советник I класса, Герой Российской Федерации и добрый друг "Российской газеты" Юрий Михайлович Батурин своим примером не устает доказывать: возможно многое, если сильно захотеть и не позволять себе лениться.

На этой неделе, когда мы всяк по-своему отмечали День России и слушали в исполнении Владимира Высоцкого "Притчу о времени" из радиоспектакля "Алиса в стране чудес", Юрий Батурин был погружен в новые проекты, о которых мы скоро узнаем. И, между делом, принимал поздравления друзей-товарищей с 70-летием.

Сам того не подозревая, он личным примером доказал и ярко проиллюстрировал теоретический вывод Сергея Петровича Капицы о том, что время с развитием нашей цивилизации "стремительно уплотняется". Есть ли в библиотеке Батурина книга Капицы "Парадоксы роста", я утверждать не берусь, но свое первое - инженерное - образование Юрий получил в Физтехе в Долгопрудном, где объединенную кафедру физики возглавлял в свое время профессор Сергей Капица, а ректором МФТИ был в те годы легендарный Олег Белоцерковский.

И где-то там, я думаю, кроется разгадка феномена под именем "Юрий Батурин".

Коллега Павел Гутионтов облегчил мою задачу и в номере "Новой газеты" от 14 июня приоткрыл секрет феноменальной работоспособности и, что главное, результативной деятельности ЮМ в самых разных направлениях. Думаю, будет уместно процитировать издание, где Батурин заявил о себе как профессиональный журналист и откуда с удостоверением спецкора в августе 1998 года в первый раз отравился на космическую орбиту.

"После физтеха он установил особые отношения со временем, - полагает Павел Гутионтов. - Еще в первый год работы в НПО "Энергия" остро ощутил, сколь быстро утекает дорогое время. И решил проанализировать ситуацию, завел дневник, классифицировал ежедневные траты времени не на работу или учебу - от необходимых до абсолютно пустых. Как учили на физтехе, вывел формулу - критерий эффективности использования времени, и каждый день вечером подводил итоги. В воскресенье строил недельный график.

По прошествии четырех недель - график за месяц и среднее значение эффективности. Через год потраченного на разные дела времени ему уже не требовалось вести дневник, он словно начал чувствовать физически его течение, заполнять все паузы в своем графике подходящей полезной деятельностью. Например, в электричке учить иностранные языки…"

Не удивляйтесь: Герой России, профессор, член Российской академии наук запросто ездит не только в электричке и на метро. Однажды и я, любитель за рулем, вызвался подвести его из Гагарина в Москву. Поклониться родным местам первого космонавта и принять участие в Гагаринских чтениях Юрий Батурин стремится всякий раз, когда есть хоть малейшая возможность.

До этого мы встречались с ним в Архангельске и Северодвинске, куда космонавт Батурин вместе с главным редактором "Новой газеты" Дмитрием Муратовым, телеведущим Александром Политковским и бардом Леонидом Сергеевым приезжал поддержать на выборах нашего коллегу и просто хорошего человека Ивана Бенцу.

А потом была встреча и дискуссии совсем иного, чисто научного содержания в немецком Гархинге, где российские ученые во главе с академиком Владимиром Фортовым и российские космонавты, включая Сергея Крикалева и Юрия Батурина, обсуждали с партнерами из Общества Макса Планка полученные результаты в совместном эксперименте "Плазменный кристалл" на борту орбитальной станции "Мир" и договаривались о продолжении их на МКС.

Лет через пять, а может, шесть обобщенные результаты этой работы Юрий Батурин, ставший к тому времени директором Института истории естествознания и техники РАН, и Владимир Фортов, избранный президентом Российской академии наук, представляли в Медиацентре "Российской газеты".

По форме это была презентация научно-популярного сборника с рассказом о том, чего добилась интернациональная команда ученых и космонавтов (астронавтов) в совместном эксперименте на орбите. По сути - встреча друзей, единомышленников и партнеров. А заводила и организатор, свой среди ученых, космонавтов и журналистов - конечно же, Юрий Батурин.

В канун очередного Дня России и собственного дня рождения космонавт, ученый и юрист в одном лице выпустил книгу "Конституционные этюды" - о том, в каких обстоятельствах и кем принимался Основной закон страны, по которому мы живем последние двадцать пять лет.

По признанию самого автора, побудило его к такой работе осознание того, что газетами, радио и ТВ создан и предъявлен публике "простой, понятный, но не имеющий отношения к действительности образ документа (Конституции - А.Е.), наскоро скроенного после событий сентября - октября 1993 года". На самом деле действительность много протяженнее и сложнее, заявил тогда Юрий Батурин в беседе с корреспондентом "РГ".

Выходу его книги "Досье разведчика. Опыт реконструкции судьбы", посвященной отцу, мы радовались как своей собственной. Ведь если каждый сын напишет что-то подобное - пусть не для публикации, а хотя бы для себя и близких, мир вокруг станет лучше. Эта максима, найденная Юрием Батуриным, наиболее точно передавала мотив и общий настрой его работы, вышедшей в издательстве "Молодая гвардия".

Не менее памятной оказалась судьба и презентация в Музее космонавтики в Москве другой столь же важной книги Батурина под названием "Властелины бесконечности. Космонавт о профессии и судьбе". Одна из ее глав посвящена тому, как устроена и работает на ракетах "Союз" для пилотируемых запусков аварийная система спасения (САС). Книга объемная, но именно эту главу автору пришлось терпеливо комментировать и разъяснять, в том числе для читателей нашей газеты и пользователей сайта, когда при старте с Байконура 11 октября 2018 года случилась нештатная ситуация на второй ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ".

Как мы теперь знаем, за что спасибо Юрию Батурину и, разумеется, создателям САС, российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хэйг остались живы и сохранили шансы на космический полет. А спустя полгода, 14 марта 2019-го, на корабле "Союз МС-12" с того же "Гагаринского старта" вновь отправились на орбиту, благополучно состыковались и ведут в эти дни плановую работу по программе МКС-59/60.

Вместе с лучшими пожеланиями тем, кто сейчас на космической вахте, журналисты "РГ" передают поздравления юбиляру, чья вахта на земле имеет свой, почти космический накал.

Дословно

Юрий Батурин: Счастье профессии, или Зачем идут в космонавты

"Что это за жизнь? - скажет кто-то. - Постоянные ограничения, риск, вред для здоровья…"

Это так. Но зато - возможность увидеть Землю (и всю нашу жизнь) со стороны, уйти в иной мир и вернуться! На каких весах измеришь, что перевесит?

Но вот что удивительно: когда всё описанное в этой книге уходит, космонавты вспоминают повседневную жизнь времен подготовки и в космосе как самую счастливую часть своей биографии. Даже не полеты, а всё вместе, потому что это такая "слойка": без подготовки не полетишь в космос ни в первый, ни во второй раз.

По личному опыту скажу.

Попасть в отряд российских космонавтов - это счастье.

Проработать в нем почти 12 лет, каждый день общаясь с замечательными людьми - космонавтами и инструкторами, - это счастье. Годы, проведенные в отряде, - это огромный жизненный, профессиональный и научный опыт.

Из книги Ю. М. Батурина "Повседневная жизнь космонавтов".