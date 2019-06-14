Марио Фернандес - самый дорогой игрок РПЛ

Авторитетный немецкий портал Transfermarkt обновил данные по стоимости игроков российской Премьер-лиги и ФНЛ. Предыдущее обновление состоялось в декабре 2018 года.

Как и прежде, список самых дорогих игроков РПЛ возглавляет защитник ЦСКА Марио Фернандес, трансферная стоимость которого за прошедший период увеличилась с 26 млн евро до 30. В тройку также вошли хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич (20 млн) и шведский форвард "Краснодара" Виктор Классон (18 млн).

В десятке самых дорогих футболистов еще три россиянина - Федор Чалов (ЦСКА), Артем Дзюба ("Зенит") и Антон Миранчук ("Локомотив"). Стоимость каждого из них составляет 16 млн евро.

Отметим, что больше всех в стоимости прибавил 21-летний Федор Чалов. По сравнению с предыдущим обновлением цена на игрока выросла с 10 до 16 млн евро. А если вести отсчет с июня 2018 года, суммарно Чалов подорожал на 14 млн евро. Напомним, с 15 мячами он стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне 2018/2019.

Сильнее всех подешевел хавбек ЦСКА Алан Дзагоев, стоимость которого упала на 5 млн евро и составляет 8 млн евро.

Общая стоимость игроков игроков РПЛ увеличилась на 150 млн евро и теперь составляет 964,25 млн. Суммарная стоимость игроков ФНЛ, второго по силе отечественного футбольного дивизиона, - 156,85 млн евро. Самым дорогим игроком ФНЛ стал 19-летний полузащитник "Краснодара-2" Даниил Уткин, оцененный в полтора миллиона евро.