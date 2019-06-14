Новости

Эксперт назвал профессии будущего в Беларуси 15:20
Новая Mazda 3 появится в России в июле 15:20
Врач рассказала об опасности популярного способа похудеть 14:58
Марио Фернандес - самый дорогой игрок РПЛ 14:56
АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль на платформе Renault 14:55
Выдвинута альтернативная версия появления золота на Земле 14:53
В Перми депутата Заксобрания осудили за хищение 140 миллионов 14:51
Итальянская актриса Орнела Мути получила тюремный срок 14:47
В Пензе бывший главврач онкодиспансера отправится в колонию за взятки 14:40
Алибасов может пройти реабилитацию за границей 14:38
В Уфе под видом бананов перевозили насвай 14:36
Белорусский писатель попал в шорт-лист Патриаршей премии-2019 14:35
На острове Кенгуру найден трилобит-гигант возрастом 500 миллионов лет 14:33
Лукашенко провел ряд двусторонних встреч в Бишкеке 14:24
В Совфеде отреагировали на заявление ЕС о "сдерживании" России 14:23
Как в Екатеринбурге отметили День донора 14:22
Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство регионов 14:09
МЧС направило вертолет для тушения пожара на рынке в Улан-Удэ 14:09
Саакашвили встал на учет в киевском военкомате 13:59
В Башкирии нашли мужчину, "умершего" после кражи 22 млн рублей 13:50
В Оренбуржье суд арестовал рецидивиста, расстрелявшего мужчину у кафе 13:49
Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на февраль 2020 года 13:46
Аппарат MRO заснял на Марсе "логотип из "Стартрека" 13:41
Уральского бизнесмена осудили условно за издевательства над ребенком 13:40
Как может отразиться на Украине водная блокада Крыма 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
14.06.2019 14:56
Рубрика: Спорт

Марио Фернандес - самый дорогой игрок РПЛ

Текст: Илья Соболев
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Авторитетный немецкий портал Transfermarkt обновил данные по стоимости игроков российской Премьер-лиги и ФНЛ. Предыдущее обновление состоялось в декабре 2018 года.

Как и прежде, список самых дорогих игроков РПЛ возглавляет защитник ЦСКА Марио Фернандес, трансферная стоимость которого за прошедший период увеличилась с 26 млн евро до 30. В тройку также вошли хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич (20 млн) и шведский форвард "Краснодара" Виктор Классон (18 млн).

Фото: AP Photo/Kerstin Joensson
СМИ: ЦСКА продаст Фернандеса в "Зенит" за 30 млн евро

В десятке самых дорогих футболистов еще три россиянина - Федор Чалов (ЦСКА), Артем Дзюба ("Зенит") и Антон Миранчук ("Локомотив"). Стоимость каждого из них составляет 16 млн евро.

Отметим, что больше всех в стоимости прибавил 21-летний Федор Чалов. По сравнению с предыдущим обновлением цена на игрока выросла с 10 до 16 млн евро. А если вести отсчет с июня 2018 года, суммарно Чалов подорожал на 14 млн евро. Напомним, с 15 мячами он стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне 2018/2019.

Сильнее всех подешевел хавбек ЦСКА Алан Дзагоев, стоимость которого упала на 5 млн евро и составляет 8 млн евро.

Общая стоимость игроков игроков РПЛ увеличилась на 150 млн евро и теперь составляет 964,25 млн. Суммарная стоимость игроков ФНЛ, второго по силе отечественного футбольного дивизиона, - 156,85 млн евро. Самым дорогим игроком ФНЛ стал 19-летний полузащитник "Краснодара-2" Даниил Уткин, оцененный в полтора миллиона евро.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев призвал к независимому расследованию инцидента в Оманском заливе
Россиянам запретят держать дома крокодилов, пингвинов и акул
Истребитель F-35 развалится на форсаже
Иран отверг обвинения США в причастности к "атаке" на танкеры
Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мосту