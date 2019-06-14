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14.06.2019 14:56
Рубрика: Экономика

МЭА сообщило о падении нефтедобычи в ОПЕК до минимума за 5 лет

Текст: Александра Воздвиженская
После введения со стороны США полного запрета на импорт иранской нефти другими странами под угрозой санкций добыча нефти в картеле ОПЕК снизилась до минимума за пять лет. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Всего страны ОПЕК добывали в мае 29,95 миллиона баррелей в сутки. Свою роль также сыграли падение добычи в Нигерии, где продолжаются перебои с поставками, и в Саудовской Аравии, которая агрессивно снижает производство в рамках сделки по регулированию добычи ОПЕК+. Оценка МЭА близка к оценкам самой ОПЕК: картель по итогам мая сообщал, что добывал 29,88 миллиона баррелей в сутки.

Фото: Pixabay
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Сделка ОПЕК+ по итогам мая была выполнена ее участниками из картеля на 133 процента, подсчитало МЭА. Здесь также основную роль сыграла Саудовская Аравия, которая держит добычу ниже уровня, оговоренного соглашением. Кроме того, перевыполнили сделку Экваториальная Гвинея, Ангола и ОАЭ, в то время как Конго, Эквадор, Габон, Ирак и Нигерия вышли за рамки квот.

Накануне Минэнерго США сообщило, что импорт нефти из ОПЕК в США в марте (последние доступные данные) снизился до минимума с 1986 года - полутора миллионов баррелей в сутки. Это стало результатом роста внутренней добычи нефти в США, поясняло министерство: сейчас производство легкой нефти там находится на историческом максимуме.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации Международное энергетическое агентство (МЭА) Санкции против Ирана
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