Международные резервы России превысили 500 миллиардов долларов

Впервые с января 2014 года международные резервы России превысили полтриллиона долларов. С 31 мая по 7 июня они увеличились на 1,5% - до 502,7 миллиарда долларов.

Об этом говорится в материалах Банка России. С начала нынешнего года рост резервов превысил 34 миллиарда долларов. Указывается, что увеличение резервов стало следствием положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила. В конце мая глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, оценила текущий уровень золотовалютных резервов России как достаточный и комфортный.

"Несколько лет назад мы говорили, что считаем неким ориентиром по резервам 500 миллиардов долларов, которые будут покрывать все возможные риски, учитывая и внешние факторы", - приводит слова Набиуллиной агентство "Интерфакс". Приблизиться к отметке в 500 миллиардов удалось за четыре с небольшим года, хотя в 2015 году Банк России сообщал о планах довести объем международных резервов до такого уровня за 5-7 лет. Россия хранит деньги в долларах, евро, китайских юанях, в фунтах стерлингов, японских иенах и в золоте.