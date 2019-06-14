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14.06.2019 08:14
Рубрика: Экономика

Международные резервы России превысили 500 миллиардов долларов

Текст: Ольга Игнатова

Впервые с января 2014 года международные резервы России превысили полтриллиона долларов. С 31 мая по 7 июня они увеличились на 1,5% - до 502,7 миллиарда долларов.

Экспорт российского золота может резко вырасти

Об этом говорится в материалах Банка России. С начала нынешнего года рост резервов превысил 34 миллиарда долларов. Указывается, что увеличение резервов стало следствием положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила. В конце мая глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, оценила текущий уровень золотовалютных резервов России как достаточный и комфортный.

"Несколько лет назад мы говорили, что считаем неким ориентиром по резервам 500 миллиардов долларов, которые будут покрывать все возможные риски, учитывая и внешние факторы", - приводит слова Набиуллиной агентство "Интерфакс". Приблизиться к отметке в 500 миллиардов удалось за четыре с небольшим года, хотя в 2015 году Банк России сообщал о планах довести объем международных резервов до такого уровня за 5-7 лет. Россия хранит деньги в долларах, евро, китайских юанях, в фунтах стерлингов, японских иенах и в золоте.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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