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14.06.2019 15:56
Рубрика: Экономика

Минтруд назвал профессии, по которым мигранты смогут работать без квот

Текст: Марина Гусенко

Минтруд России намерен актуализировать перечень профессий, по которым иностранцы смогут работать в России без квот. Документ размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Фото: iStock
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Такой перечень в России уже есть. Он содержит 78 профессий,  в том числе - артист балета, драмы, оркестра, ведущий программы, генеральный директор акционерного общества, инженер, звукооператор, шеф-повар. В список попадают профессии, представители которых в дефиците среди россиян.

Минтруд предлагает часть профессий из него вычеркнуть, а несколько новых - добавить. Так, по предложению региональных властей из перечня предлагается вычеркнуть такие профессии, как инженер по качеству, менеджер (в общественном питании и гостиничном обслуживании), метрдотель (администратор торгового зала), переводчик технической литературы, шеф-повар.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Вместо этого по просьбе компаний топливно-энергетического комплекса и Минэнерго России включить такие профессии, как мастер по ремонту технологического оборудования, оператор технологических установок, слесарь по ремонту технологических установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, инженер-программист, инженер по расчету режимов, диспетчер.

Напомним, квотируются в России только трудовые мигранты, из "визовых" стран. Соответственно, документ распространяется только на них.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Рынок труда
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