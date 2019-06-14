Минтруд назвал профессии, по которым мигранты смогут работать без квот

Минтруд России намерен актуализировать перечень профессий, по которым иностранцы смогут работать в России без квот. Документ размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Такой перечень в России уже есть. Он содержит 78 профессий, в том числе - артист балета, драмы, оркестра, ведущий программы, генеральный директор акционерного общества, инженер, звукооператор, шеф-повар. В список попадают профессии, представители которых в дефиците среди россиян.

Минтруд предлагает часть профессий из него вычеркнуть, а несколько новых - добавить. Так, по предложению региональных властей из перечня предлагается вычеркнуть такие профессии, как инженер по качеству, менеджер (в общественном питании и гостиничном обслуживании), метрдотель (администратор торгового зала), переводчик технической литературы, шеф-повар.

Вместо этого по просьбе компаний топливно-энергетического комплекса и Минэнерго России включить такие профессии, как мастер по ремонту технологического оборудования, оператор технологических установок, слесарь по ремонту технологических установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, инженер-программист, инженер по расчету режимов, диспетчер.

Напомним, квотируются в России только трудовые мигранты, из "визовых" стран. Соответственно, документ распространяется только на них.