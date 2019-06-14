Мишустин: Перечисления ФНС в бюджет в январе-мае выросли на 15,7%

За январь-май Федеральная налоговая служба (ФНС) перечислила в консолидированный бюджет России 9,5 триллиона рублей. Это на 15,7% больше аналогичного периода 2018 года, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин на выездной коллегии ведомства в Санкт-Петербурге.

В федеральный бюджет за 5 месяцев удалось перечислить 5,1 триллиона рублей. Рост - 15,7% к аналогичному периоду годом ранее.

Сборы по налогу на прибыль достигли 2,2 триллиона рублей плюс 28,9% к январю - маю 2018 года. Поступления по НДФЛ были на уровне 1,5 триллиона рублей - на 9,9% больше, чем годом раньше. По НДС - 1,6 триллиона рублей - рост на 13,1%.

Поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды составили 2,7 триллиона рублей - на 10,2% больше, чем в январе - мае прошлого года.

Налоговая служба продолжает снижать административную нагрузку на бизнес. Так, в I квартале 2019 года количество выездных налоговых проверок сократилось на 36% и составило 2,7 тысячи (в январе - марте 2018 года было 4,1 тысячи).

При этом поступления по выездным проверкам выросли на 10% и составили 48 миллиардов рублей. Благодаря АСК НДС-2 (система, которая автоматически отслеживает цепочки формирования НДС по сделкам в масштабах всей страны) за три месяца 2019 года налогоплательщики добровольно уточнили свои обязательства на сумму почти 29 миллиардов рублей с ростом в 2,4 раза, озвучил данные Михаил Мишустин.