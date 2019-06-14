На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР

Шевченковский районный суд Киева арестовал экс-главу Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной Донецкой народной республики Романа Лягина без права внесения залога. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

Служба безопасности Украины задержала руководителя ЦИК ДНР Лягина за организацию и проведение референдума в республике в мае 2014 года. Но обвиняется он по статье "государственная измена", которая предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

Ранее депутат Верховной Рады от фракции "Самопомощь" Наталья Веселова заявляла, что Лягин бежал из ДНР по программе СБ Украины "Тебя ждут дома", вернулся в страну и стал ценным свидетелем.