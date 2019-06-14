Назначена дата очередного заседания Экономического совета СНГ

Локомотивом дальнейшего многоступенчатого развития стран Содружества принято называть Экономический совет СНГ, очередное заседание которого намечено на 21 июня в белорусской столице, сообщает источник в Исполкоме этой международной организации.

И хотя повестка дня встречи, как всегда, достаточно обширна, местные аналитики на этот раз выделяют в ней подготовку проекта соглашения о свободной торговле услугами. Кроме того, участникам дискуссии будут представлены на рассмотрение основные целевые макроэкономические показатели развития экономики стран СНГ за прошлый год и различные аспекты проведения работ по программе международных сопоставлений на основе паритета покупательной способности валют.

Среди проектов, подготовленных к подписанию, выделяются также документы, регламентирующие взаимодействие стран Содружества "в сфере инноваций, межгосударственной стандартизации, здравоохранения, антимонопольной деятельности, развития энергетического машиностроения и химической промышленности, повышения квалификации кадров по различным направлениям". Часть этих документов, пояснили в Исполкоме, будет внесена на рассмотрение Совета глав правительств СНГ. Кроме того, участники заседания обсудят ряд финансовых и организационных вопросов.

Как уже сообщал "СОЮЗ", Экономический совет СНГ состоит из заместителей глав правительств стран Содружества. В его заседаниях участвует и руководитель Исполнительного комитета с правом совещательного голоса. При совете на постоянной основе действует Комиссия по экономическим вопросам, которая состоит из полномочных представителей государств СНГ. Именно им поручено обеспечивать проработку проектов документов, а также осуществлять согласование позиций по ним своих государств.