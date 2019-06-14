Необычная версия Samsung Galaxy S10 поступила в продажу в России

Компания Samsung продолжает увеличивать количество своей продукции на мобильном рынке и объявила о старте продаж новых версий смартфонов Samsung Galaxy S10 и S10+ в красном цвете.

Galaxy S10. Фото: Samsung

Royal red, что значит "королевский красный", выглядит очень свежо, по-летнему и действительно выделяется на фоне традиционных черных, серых и белых расцветок.

Цена устройств при этом останется прежней - 68 990 рублей за стандартную модель и 76 990 за старшую версию.

Приобрести новинку можно в официальном онлайн-магазине производителя и фирменных салонах, а также в розничных сетях партнеров.