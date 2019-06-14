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14.06.2019 16:28
Рубрика: Общество

Новый гаджет снизит риски для сердца и поможет скорректировать лечение

Текст: Ксения Колесникова
Ученые кафедры биотехнических систем СПбГЭТУ "ЛЭТИ" (вуз-участник проекта 5-100) вместе со специалистами Института экспериментальной медицины создали новое устройство для контроля артериального давления. Оно не только снизит риски для сердца человека, но и поможет врачу оценить эффективность лечения гипертензии.

В чем "фишка" нового устройства? В паре работают сразу два гаджета - браслет на запястье плюс небольшой датчик, который крепится на грудь. В отличие от обычных "домашних" тонометров, система не сдавливает руку. Поэтому ее можно носить весь день и отслеживать изменения буквально по минутам. Переволновался на работе? Пульс "подскочил"? Сигнал об этом поступает не только на смартфон, но и может быть передан на компьютер лечащего врача.

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- Грудной датчик регистрирует электрокардиограмму и вспомогательные параметры организма - температуру, частоту дыхательных движений, - рассказывает доцент кафедры биотехнических систем ЛЭТИ Алексей Анисимов. - В браслете тоже встроен датчик - оптический измеритель пульсовой волны в сосудах. Эти данные о состоянии пациента собираются автоматически и передаются по беспроводному каналу на смартфон.

Кому может быть полезна разработка? В первую очередь пожилым людям. Тем, кто уже "заработал" диагноз "артериальная гипертония". Это самое распространенное заболевание сердечно-сосудистой системы. Только в России им страдает около 40 миллионов человек. Инфаркты, инсульты - самые частые причины смерти - напрямую связаны с этим недугом. Если человек в зоне риска, пациенту рекомендуется регулярно проверять давление дома.

Обычно гипертоник все делает "вручную": покупает стандартный тонометр в любой аптеке, сам измеряет давление, и по графику заносит данные в специальную тетрадку - "дневник пациента". Способ это не самый удобный - занимает много времени и при этом сильно зависит от того, как точно человек выполняет инструкцию. Данные врачу он тоже передает по старинке - приносит свой "дневник пациента" на прием.

Фото: iStock
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- Наша разработка позволяет проводить мониторинг давления в автоматическом режиме и удаленно передавать данные врачу, - говорит Алексей Анисимов. - Ведь хорошее самочувствие не значит, что артериальное давление в норме. Однозначный ответ можно получить только после аппаратного измерения. Сейчас мы работаем над тем, чтобы устройство передавало максимально точные данные, то есть погрешность составляла менее 5 мм ртутного столба. Это позволит врачам своевременно получать критически важную информацию о состоянии пациента.

К примеру, кардиолог провел первичный осмотр, установил диагноз, назначил препарат для контроля давления. Но как он подействует? Правильно ли пациент его принимает? Все это можно будет отследить удаленно, считав показатели с гаджета. И при необходимости скорректировать лечение медикаментами.

Общество Здоровье
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