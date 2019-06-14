Объявлен очередной набор волонтёров в программу "Послы русского языка"

Молодых педагогов-волонтеров в программу "Послы русского языка" отберут на конкурсной основе. Заявки на участие жюри принимает до 3 июля от студентов, аспирантов или выпускников высших учебных заведений в возрасте 18-30 лет.

О новом наборе добровольцев, готовых заниматься русским языком с иностранцами, объявил Институт Пушкина. Первый этап конкурса пройдёт в заочном формате. Всем желающим предлагают записать на видео отрывок из любимого стихотворения, опубликовать ролик в социальных сетях с соответствующими хештегами и передать эстафету шестерым друзьям.

Лучших участников первого этапа пригласят на очный этап отбора. Он состоится в рамках Всероссийского молодёжного форума "Бирюса" Красноярский край. Кстати, все волонтёры готовятся по специальной программе, курсы, как очные, так и заочные, разработали специалисты Института Пушкина.

Участники проекта направляются в разные страны. Там они знакомят школьников и студентов с русским языком, культурой и литературой. Также волонтёры работают в регионах страны, улучшая грамотность юных сограждан.

Справка "РГ"

Программа "Послы русского языка в мире" стартовала пять лет назад. За годы её существования в ней приняли участие более двухсот человек, которые представляют около сотни отечественных вузов.