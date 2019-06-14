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14.06.2019 08:24
Рубрика: Общество

Опрос: Враждебными для россиян остаются США, Украина и Великобритания

Текст: Денис Кабанов

Россияне считают наиболее недружелюбными к нашей стране, как и год назад, США, Украину и Великобританию. Таковы данные опроса "Левада-центра", с которым ознакомились "Ведомости".

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Вашингтон враждебным назвали 67 процентов респондентов, Киев - 40, Лондон - 38. В пятерку недоброжелателей также вошли Латвия и Литва.

К числу дружественных России стран 62 процента опрошенных отнесли Беларусь, 42 процента - Китай и 38 процентов Казахстан. Четвертое и пятое место заняли Армения и Азербайджан с 22 и 16 процентами соответственно.

Опрос проводился в период с 24 по 29 мая 2019 года. В нем приняли участие 1616 респондентов старше 18 лет.

Общество Соцсфера Социология
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