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14.06.2019 07:07
Рубрика: Власть

Песков прокомментировал размещение в Польше эскадрильи дронов США

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение разместить в Польше эскадрилью американских дронов-разведчиков. Ранее соответствующее соглашение заключили глава США Дональд Трамп и польский лидер Анджей Дуда.

Фото: Reuters
Дуда сделал все, чтобы его страна стала мишенью для ответного удара РФ

Песков заверил, что действия Вашингтона учтены военными, которые примут меры для нейтрализации потенциальной угрозы безопасности РФ, исходящей от увеличения военного присутствия Соединенных Штатов в Польше, передает РИА Новости.

Напомним, Пентагон принял решение разместить в Польше эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников (БПЛА) MQ-9. Также США планируют увеличить свое нынешнее военное присутствие в Польше примерно на 4500 человек на ротационной основе.

Польша является одним из самых активных членов НАТО, призывающих к наращиванию военной мощи на восточном фланге альянса. Варшава настаивает на создании постоянной военной базы США на своей территории.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Польша Президент Администрация Президента Россия и НАТО
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