Песков прокомментировал размещение в Польше эскадрильи дронов США

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение разместить в Польше эскадрилью американских дронов-разведчиков. Ранее соответствующее соглашение заключили глава США Дональд Трамп и польский лидер Анджей Дуда.

Песков заверил, что действия Вашингтона учтены военными, которые примут меры для нейтрализации потенциальной угрозы безопасности РФ, исходящей от увеличения военного присутствия Соединенных Штатов в Польше, передает РИА Новости.

Напомним, Пентагон принял решение разместить в Польше эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников (БПЛА) MQ-9. Также США планируют увеличить свое нынешнее военное присутствие в Польше примерно на 4500 человек на ротационной основе.

Польша является одним из самых активных членов НАТО, призывающих к наращиванию военной мощи на восточном фланге альянса. Варшава настаивает на создании постоянной военной базы США на своей территории.