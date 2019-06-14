Антивирусная компания ESET сообщила о новом способе обмана пользователей WhatsApp. Им обещают терабайт бесплатного мобильного трафика якобы в честь 10-летия мессенджера.

Чтобы принять участие в "акции" мошенников, пользователю предлагается перейти по ссылке, ответить на несколько вопросов и поделиться опросом с 30 друзьями.

Целью обманной кампании, по мнению специалистов ESET, являлось массовое распространение рекламы без согласия пользователей WhatsApp. В компании отметили, что эффективность социальной инженерии вновь доказана - желание получить подарок заставляет пользователя вовлекать других в распространение фишинговых ссылок.

В ходе исследования эксперты обнаружили ресурс, на котором злоумышленники запустили более 60 вредоносных рассылок, используя названия крупных брендов, таких как Adidas, Nescafe и других.