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WhatsApp атаковали мошенники, обещающие бесплатный интернет

14.06.2019,  
16:46
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Антивирусная компания ESET сообщила о новом способе обмана пользователей WhatsApp. Им обещают терабайт бесплатного мобильного трафика якобы в честь 10-летия мессенджера.

Чтобы принять участие в "акции" мошенников, пользователю предлагается перейти по ссылке, ответить на несколько вопросов и поделиться опросом с 30 друзьями.

Целью обманной кампании, по мнению специалистов ESET, являлось массовое распространение рекламы без согласия пользователей WhatsApp. В компании отметили, что эффективность социальной инженерии вновь доказана - желание получить подарок заставляет пользователя вовлекать других в распространение фишинговых ссылок.

В ходе исследования эксперты обнаружили ресурс, на котором злоумышленники запустили более 60 вредоносных рассылок, используя названия крупных брендов, таких как Adidas, Nescafe и других.

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