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14.06.2019 21:05
Рубрика: Спорт

Призера чемпионата России по сноуборду застрелили в Лос-Анджелесе

Текст: Илья Соболев

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов застрелен в Лос-Анджелесе. Трагедия произошла 10 июня.

Суд уже предъявил обвинения 30-летнему Ретту МакКензи Нельсону, который также подозревается в убийстве шерифа округа Джозефа Солано. Как сообщается, Нельсон выстрелил в стоявшего на улице Кольцова, находясь в машине. Парень скончался на месте. Преступник также пытался застрелить человека, который стоял рядом со сноубордистом, но промахнулся.

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Спустя час Нельсон выстрелил в затылок Солано. Причем убийца не знал, что его жертва является полицейским. Преступник уже задержан. В вину ему вменяются также грабежи заправки и супермаркета, совершенные в тот же день, что и убийства.

Сообщается, что Нельсону грозит или пожизненное заключение или смертная казнь. Как выяснилось, у него были проблемы с наркотиками. Дмитрий Кольцов в 2010 году стал бронзовым призером чемпионата России в дисциплине "биг эйр", а в 2012-м завоевал "серебро" на Открытом чемпионате Швейцарии по сноуборду в "хав пайпе". За две недели до смерти спортсмену исполнился 31 год.

В российском посольстве заявили, что уже отправили запрос по поводу обстоятельств убийства американским властям.

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