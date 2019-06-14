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Рубрика: Происшествия

Криминал идет в IT-сферу

Прокуратура опубликовала данные о состоянии преступности
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(7885)
Согласно данным криминальной статистики, за которую отвечает надзорное ведомство, с января по апрель в стране было зарегистрировано 666 961 преступление. Это на 19 543 больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Генпрокуратуры, в 57 российских регионах отмечен рост количества зарегистрированных преступлений, а в 28 - ее снижение.
МВД зафиксировало рост преступлений, совершенных преступными группами

Как оказалось, самое распространенное в стране преступление - это кражи. Они составили более трети всех зарегистрированных преступлений, или 39 процентов. Их число составило 230 190, что на 4 процента больше, чем в прошлом году. 57 процентов всех преступлений было совершено рецидивистами. В то же время уменьшилось число грабежей и разбоев - на 6,8 и на 8,1 процента. Уменьшилось более чем на 2 процента, до 13 186, количество тех, кому был нанесен тяжкий вред здоровью. Хоть и не на много, но сократилось число убитых - до 8715 погибших, что на 1,3 процента меньше, чем в прошлом году. Снизилась преступность среди несовершеннолетних - более чем на 8 процентов.

Общий ущерб от преступлений в этом году снизился на четверть - до 232 млрд 517 млн рублей

Самый значительный рост - более 55 процентов - показали преступления в компьютерной сфере, их было уже совершено 77 109. На 2 процента меньше было совершено наркопреступлений - 68 305. Сократилось почти на 45 процентов количество тех, кто совершил преступления под воздействием наркотиков. Но в состоянии алкогольного опьянения было совершено почти каждое третье преступление. На 3 процента снизилось число выявленных преступлений экономической направленности. Их было поставлено на учет 47 089. Однако почти на 3 процента - до 12 981 - увеличилось количество коррупционных деяний. В целом ущерб от преступлений снизился на четверть и составил 232 млрд 517 млн рублей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Генпрокуратура
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