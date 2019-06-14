Прокуратура сможет забирать у чиновников незаконные деньги

Министерство юстиции готовит инициативу, которая позволит забирать у чиновников деньги неизвестного происхождения. Прокуратура получит право обращаться в суд, требуя обратить эти средства в доход государства.

Сегодня подобный правовой механизм предусмотрен для изъятия у чиновников имущества, купленного непонятно на какие деньги. Если покупатель не сможет объяснить, откуда у него взялись средства на приобретение роскошной квартиры или машины (и средства непременно должны быть законными), то у него все это могут забрать по суду.

Однако, как заметили в Минюсте, взыскание денежных средств законом не предусмотрено. Этот правовой пробел предлагается ликвидировать.