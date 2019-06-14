Пропавший сфинкс Алибасова Чуча нашелся в школе кунг-фу

Пока неизвестно, знает ли теперь любимец Бари Алибасова Чуча кунг-фу, но факт останется фактом: трагически пропавший три дня назад из квартиры продюсера кот-сфинкс нашелся.

Как передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Алибасова и группы "На-На", Чуча найден в Столовом переулке, его жизни и здоровью ничего не угрожает. PR-директор музыкантов Вадим Горжанкин рассказал, что о коте ему сообщил сегодня молодой человек по имени Леван Кажилоти, являющийся наставником в школе кунг-фу. По словам спортсмена, он обнаружил кота Чучу возле подъезда школы еще 12 июня и пропустил животное в помещение школу, где Чуча все это время и отсиживался.

Ранее сообщалось, что за Чучу было назначено вознаграждение в 800 тысяч рублей, чем немедленно воспользовались мошенники, подсунув семье продюсера поддельного кота, каким-то злокозненным способом коварно обучив его фирменной фишке настоящего Чучи - реакции на "бдыщь!".