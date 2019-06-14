Путин и Лукашенко намерены провести встречу в ближайшее время

Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Лидеры смогли коротко пообщаться на полях саммита ШОС в Бишкеке в формате на ногах.

"Президенты также обсудили актуальные вопросы интеграции", - добавил представитель Кремля. Кроме того, Путин и Лукашенко в разговоре затронули тему проведения в Минске II Европейских игр.

Напомним, в конце мая лидеры России и Беларуси поручили своим правительствам до 21 июня проработать пути интеграции.