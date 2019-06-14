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14.06.2019 15:15
Рубрика: Власть

Путин назвал результаты борьбы с терроризмом успехом РФ, Турции и Ирана

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке провел переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани. В начале переговоров российский лидер отметил успешную совместную борьбу с терроризмом.

"Отношения носят многоплановый характер, многосторонний, это касается экономики, это касается вопросов стабильности в регионе, наших совместных усилий по борьбе с терроризмом, в том числе в Сирии", - заявил президент.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Он подчеркнул, что на этом направлении много всего сделано, благодаря в том числе активной позиции Ирана. "Безусловно, это наш совместных успех, Ирана, Турции и России", - сказал Путин.

Российский лидер также рассказал, что между странами по многим направлениям развиваются экономические, гуманитарные отношения.

В свою очередь Рухани отметил, что "отношения между нашими странами носят образцовый характер и каждый день продвигаются вперед". Он также подчеркнул, что ситуация в регионе обязывает к еще большему взаимодействию и указал на близость позиций России и Ирана по международным вопросам.

"В текущих условиях при наличии серьезного внешнего воздействия, вводимых внешних санкций необходимость взаимодействия между странами в регионе, в частности, между нашими странами, актуализируется с каждым днем", - подчеркнул он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Международные организации ШОС Саммиты ШОС
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