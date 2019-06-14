Путин объявил о первом Форуме глав регионов ШОС

РФ предлагает в начале 2020 года провести первое заседание Форума глав регионов ШОС. Об этом сообщил Владимир Путин, выступая на саммите ШОС в Бишкеке.

"Расширению взаимовыгодных межрегиональных инвестиционных и гуманитарных контактов на пространстве ШОС, безусловно, будет способствовать создание новых механизмов в рамках Организации - Форума глав регионов", - пояснил Путин. Он подчеркнул, что инициатива учреждения Форума глав регионов ШОС принадлежит российской стороне.

Напомним, что в 2019-2020 гг. председательство в ШОС переходит к России.