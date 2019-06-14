Путин предложил лидерам Монголии и Китая наращивать расчеты в нацвалютах

После саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой. В начале переговоров президент РФ напомнил, что с момента последней встречи в таком формате прошло пять лет. С тех пор отношения двигаются вперед, отметил Путин. Финансовые, транспортные и энергетические проекты могут быть реализованы между странами в ближайшее время.

"Расширяются взаимные торговые и инвестиционные обмены. Начата реализация двух весьма амбициозных совместных договоренностей, нацеленных на активизацию связей между нашими странами. Имею в виду "дорожную карту" развития трехстороннего сотрудничества и программу создания экономического коридора Россия - Китай - Монголия", - указал президент.

Совершенствование региональной транспортной инфраструктуры занимает приоритетное место в отношениях трех стран, подчеркнул Путин. Ведь это поможет обеспечить свободное движение товаров, капиталов и услуг. "Особое значение, на наш взгляд, имеют планы по модернизации коридора на базе Улан-Баторской железной дороги", - сообщил российский лидер. Это поможет в разы увеличить объемы грузов, поставляемых из Китая на европейские рынки и в обратном направлении.

Россия также готова обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии в энергодефицитные регионы Китая и Монголии, заверил Путин. "Мы заинтересованы получить от китайских и монгольских партнеров конкретные предложения по возможным совместным проектам", - уточнил российский лидер.

Еще один вопрос для совместного сотрудничества - увеличение расчетов в национальных валютах. Сегодня это особенно актуально в условиях нестабильности на глобальных финансовых рынках. "В случае вашей заинтересованности, уважаемые коллеги, а я знаю, что такая заинтересованность в принципе имеется, можно было бы обсудить подключение Китая и Монголии к системе передачи финансовых сообщений Банка России", - обратился президент к своим коллегам.

В целом в ходе переговоров российский лидер отметил, что Москва "выступает за развитие трехстороннего взаимодействия на принципах добрососедства, равноправия и уважения интересов друг друга".