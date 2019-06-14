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14.06.2019 18:28
Рубрика: Власть

Путин прибыл в Душанбе на саммит СВМДА

Владимир Путин прибыл в Душанбе, где 15 июня пройдет саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). На полях саммита президент может провести ряд встреч в формате "на ногах" с главами других делегаций, в том числе с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

На саммите обсудят темы региональной и глобальной безопасности, борьба с различными вызовами и угрозами, а также экономическое и гуманитарное сотрудничество. Участники также затронут ситуацию в Афганистане, Иране, Сирии и на Корейском полуострове.

Путин пригласил лидеров стран ШОС в Россию

Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, Владимир Путин озвучит позицию России по Афганистану и Сирии, иранской ядерной программе, ситуации на Корейском полуострове, в том числе с учетом недавних переговоров с Ким Чен Ыном.

В саммите запланировано участие делегаций из 27 стран, а также 13 наблюдателей, среди которых и представители международных организаций - ООН, Лиги арабских государств, Международной организации по миграции, ОБСЕ, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран.

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