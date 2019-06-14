Путин пригласил участников саммита ШОС в Москву на 75-летие Победы

Российский лидер пригласил участников заседания Совета глав государств - членов ШОС принять участие в праздновании 75-летия Дня победы в Москве.

Выступая на расширенном заседании саммита в Бишкеке, он отметил, что в России придается большое значение сохранению памяти и исторической правды "об этом величайшем и трагическом событии 20 века".

Путин рассказал, что Россия намерена вместе с партнерами по СНГ организовать масштабную программу торжественных мероприятий. "Предлагаем всем представленным здесь государствам принять участие в этой работе", - сказал Путин и отметил, что будет рад видеть своих коллег во время празднования юбилея Победы в Москве.