Путин рассказал о последствиях выхода США из СВПД

Россия как председатель ШОС будет добиваться выполнения участниками Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) взятых на себя обязательств. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на саммите ШОС в Бишкеке.

"Считаем такой путь единственно логичным и правильным", - подчеркнул российский лидер. Он также указал на то, что выход США из СВПД не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия. Президент РФ напомнил, что план действий по иранской ядерной программе был единогласно утвержден Советом Безопасности ООН в 2015 году.

Напомним, председательство в ШОС в 2019-2020 году от России переходит к Киргизии.