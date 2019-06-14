Путин выступил за партнерство в Евразии без политического и экономического эгоизма

Выступая на саммите ШОС в Бишкеке, Владимир Путин обозначил приоритетные направления работы организации в свете предстоящего председательства России.

Среди них российский лидер назвал необходимость формирования большого евразийского партнерства и "построения в его рамках пространства открытого, равноправного и созидательного сотрудничества, основанного на принципах и нормах международного права, без всякого политического и экономического эгоизма, а с учетом законных интересов друг друга".

Путин также пообещал в ходе российского председательства в ШОС особое внимание уделять вопросам углубления культурно-гуманитарных связей.