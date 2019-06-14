Ракетой комплекса С-125 ударили по городу в Ливии

Libya- video of GNA forces purportedly firing S-125 Neva-Pechora SA-3 Goa against LNA ground targets in Tripoli. https://t.co/AseDPE5DBg pic.twitter.com/LDNnNHWj9G via @Oded121351 #Libya— Liveuamap MiddleEast (@lummideast) 14 июня 2019 г.
Для атаки была использована новая пусковая установка. По сравнению с теми, что "засветились" в Сети ранее, она более компактна и может буксироваться обычным грузовым автомобилем.
Противники ПНС обвиняют ракетчиков в том, что они обстреляли плотно заселенный город Каср-Бен-Гашир. Действительно, при таком подходе, когда прицеливание осуществляется, что называется, наугад, боеголовка весом в 60 кг может натворить много бед.
Однако на этот раз мирным жителям, по всей видимости, повезло: ракета ушла куда-то в сторону. По крайней мере, пока данные о жертвах и каких-либо разрушениях не поступали.
Применение для ударов по наземных целям средств поражения, ранее предназначавшихся для выполнения задач ПВО, стало особенностью последних трех лет гражданской войны в Ливии. Как оказалось, на различных складах до сих пор хранится большое количество ракет к комплексам С-125. Их дорабатывают и пускают в дело.
Некоторое время был перерыв в таких атаках, но после обострения обстановки в стране ракетные пуски возобновились.