Развитие парламентаризма обсудят в Москве представители 110 стран

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о предстоящих международных мероприятиях с участием российских парламентариев.

1-2 июля в Москве пройдет международный форум "Развитие парламентаризма". Его основными темами, как сообщил глава нижней палаты, станут вопросы международной безопасности, цифровой экономики, борьбы с бедностью и неравенством. Кроме того, участники уделят внимание вопросам гуманитарного права, защиты экологии, роли молодежи в развитии парламентаризма.

Володин, которого цитирует пресс-служба ГД, также отметил растущий интерес к мероприятию. В прошлом году в первом форуме приняли участие более 500 парламентариев и экспертов из 96 стран мира. А в нынешнем году его планируют посетить представители парламентов, международных парламентских организаций и эксперты более чем из 110 стран. Ожидаются более 80 официальных парламентских делегаций - на прошлый форум приезжали 58.

В Госдуме, кроме того, готовятся к парламентской конференции "Россия - Африка", запланированной на 3 июля. В мероприятии примут участие представители более 30 стран континента.

В повестке конференции - законодательное обеспечение торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества России и африканских стран. Парламентарии, кроме того, планируют обменяться законотворческим опытом.

Вячеслав Володин напомнил, что укрепление отношений со странами Африки, в том числе, гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества - один из приоритетов для России. Он уверен, что развитие межпарламентских отношений должно активизировать взаимодействие между странами.