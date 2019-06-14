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14.06.2019 11:23
Проект: В регионах

Энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 вышел на 50% мощности

Второй инновационный энергоблок поколения "3+" Нововоронежской АЭС-2 (филиал Концерна "Росэнергоатом", входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом") выведен на 50% мощности.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Таким образом, на новом энергоблоке завершился первый подэтап освоения мощности в ходе опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ). ОПЭ - это завершающий этап перед сдачей блока в промышленную эксплуатацию.

ОПЭ является частью комплекса работ по вводу энергоблока №2 НВ АЭС-2 в эксплуатацию, и состоит из четырех подэтапов: освоение уровня мощности 50 % (подэтап 1); освоение уровня мощности 75 % (подэтап 2); освоение номинальной мощности (подэтап 3: включает в себя стадии испытаний на уровнях мощности 90% и 100%); комплексное опробование оборудования (сдаточные испытания) энергоблока и приемка его в эксплуатацию (подэтап 4). После достижения каждого порога мощности на блоке осуществляются плановые испытания со сбросами нагрузки. Работы идут в штатном режиме, никаких отклонений от плана нет.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Этап ОПЭ закончится после успешных испытаний на всех осваиваемых уровнях мощности, включая номинальную (100%), и завершения всех сдаточных испытаний энергоблока. Затем Ростехнадзора выполнит проверку сооруженного энергоблока на соответствие проекту и выдаст соответствующее заключение. Сдать новый энергоблок в эксплуатацию мы планируем в конце 2019 г", - сказал заместитель главного инженера по сооружению новых блоков Владимир Казанский.

Напомним, первое включение энергоблока №2 НВ АЭС-2 в сеть (энергопуск) состоялось 1 мая 2019 г. Разрешение Ростехнадзора на сдачу энергоблока №2 в ОПЭ Нововоронежская АЭС получила 3 июня 2019 г., после чего началось тестирование  оборудования в различных режимах.

Справка:

Инновационные энергоблоки поколения "3+" имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации. В них использованы самые передовые достижения и разработки. Главной особенностью энергоблока с реактором ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих АЭС максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Характерная особенность пассивных систем - их способность работать в ситуации отсутствия энергоснабжения и без участия оператора. На энергоблоке с реактором ВВЭР-1200 используются: "ловушка расплава" - устройство, служащее для локализации расплава активной зоны ядерного реактора; система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ), призванная в условиях отсутствия всех источников электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны реактора и др.

Эту технологию выбрали для себя такие страны как: Финляндия, Венгрия, Бангладеш, Беларусь и т.д. Всего в международном портфеле заказов Росатома 36 блоков ВВЭР в 12-ти странах.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Генеральный проектировщик энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 -  АО "Атомэнергопроект", генеральный подрядчик - АСЭ, инжиниринговый дивизион Госкорпорации "Росатом".

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.
Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 идёт этап опытно-промышленной эксплуатации.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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