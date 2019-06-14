Мужчина с ножом напал на прохожих в центре Москвы

Два человека стали жертвами неадекватного мужчины, который кидался с ножом на прохожих в центре Москвы. Один прохожий получил удар в грудь, другой - несколько ножевых ранений.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, в дежурную часть поступила информация от врачей, которым доставили пострадавших. На одного из них агрессивный мужчина напал на Солянке, на второго - на соседней Покровке. Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 28-летний неоднократно судимый мужчина, нападавший на людей на почве употребления алкоголя и личных неприязненных отношений.

Возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Задержанный находится под стражей.