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14.06.2019 21:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Основатель "Корчмы Тарас Бульба" рассказал о сумме взысканий ФНС

Бенефициар сети "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван рассказал о взыскиваемой с него ФНС сумме. Речь, по его словам, идет о 1,2 млрд рублей.

"В этой ситуации я нахожусь более пяти лет, признаю свою вину, - передает РИА Новости последнее слово Белойвана в Басманном суде столицы.- В итоге сумму мы не уточнили, со стороны налогового органа звучит 1 миллиард 200 миллионов рублей, хотя раньше речь шла о 650 миллионах рублей. За это время я достаточно наказан: и развал семьи, и у меня умер отец. Я не буду это связывать, но когда к тебе ночью приходят налоговые органы, это не каждый выдержит. Когда у женщины четверо детей, она не готова рисковать".

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Ранее в СК отмечалось, что речь идет о сумме "более 1 млрд рублей".

По данным следствия, бизнесмен в течение нескольких лет уклонялся от уплаты налогов в восьми подконтрольных ему организациях. Кассиры его заведений с помощью специального программного обеспечения удаляли из памяти системы автоматизации предприятий общественного питания наиболее дорогостоящие заказы за день, "корректируя таким образом в сторону уменьшения сведения о количестве произведенных заказов и их стоимости".

В итоге Белойван обвиняется по пункту "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) и ему грозит до двух лет колонии общего режима.

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