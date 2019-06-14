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14.06.2019 12:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Павел Гусев: Журналисты выйдут 16 июня на проспект Сахарова за свободу и справедливость для всех

Текст: Любовь Проценко

Митинг, запланированный на 16 июня на проспекте Сахарова, сообщил "РГ" председатель Московского Союза журналистов, редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, состоится. "Мы планировали провести его в поддержку Ивана Голунова. Сейчас же ставим вопрос шире: выступаем не только в защиту отдельного журналиста, а за свободу и справедливость для всех", - рассказал он.

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Напомним, именно Павел Гусев вместе с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым и членом Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Екатериной Винокуровой выступили с предложением провести такую акцию не в День России, 12 июня, когда праздничный город был полон гуляющих, а чуть позже, в ближайшее воскресенье, 16 июня.

Правительство Москвы оперативно согласовало проведение данной акции с 13.00 до 15.00 численностью до 20 тысяч человек. А 14 июня в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы уточнили детали: митинг пройдет на внешней стороне проспекта Академика Сахарова, напротив дома N 9. Для выступающих там будет установлена трибуна. Все необходимые меры по обеспечению условий проведения публичного мероприятия органами правопорядка приняты, заверили чиновники.

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