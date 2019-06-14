Певец Шура представил тизер клипа на песню "Слушай"

Известный певец Шура (Александр Медведев - прим. ред.) на пресс-конференции в Москве представил тизер клипа на новую песню "Слушай". Артист также рассказал о предыстории композиции, которую ему подарил певец Рома Жуков.

"Два года назад, когда мы вместе были в туре, я услышал эту песню и сразу понял, что она мне подходит. Я попросил Жукова продать мне песню, но он два дня был не приклонен. Но после концерта Жуков сам подошел и сказал, что продать песню не может, а вот подарить - легко", - рассказал исполнитель.

Директор певца Павел Депершмидт сообщил, что сьемки клипа обошлись им в ноль рублей. "Был звонок режиссеру клипа, Тимуру Васильеву. Говорил мужчина. Он сообщил, что за клип готовы заплатить. Квартиру купить не можем, а вот оплатить сьемки клипа - без проблем", - цитирует слова директора НСН. Павел добавил, что до сих пор не знает, кто эти люди.

Отметим, что 21 июня в Москве, в ГлавClub Green Concert, состоится большой концерт Шуры, на котором пройдет презентация клипа на песню "Слушай".

Ранее "РГ" рассказывала, как певец Шура лишился в 43 года единственной квартиры в Москве, которую приобрел в "золотые годы" почти за 60 миллионов рублей.