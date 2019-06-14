Платоновскую премию в Воронеже получил художник Эдуард Кочергин

Миллион рублей и золотой нагрудный знак вручили известному сценографу в рамках IX Платоновского фестиваля, который проходит в столице Черноземья с 1 по 16 июня. Главный художник БДТ имени Г. Товстоногова Эдуард Кочергин удостоен награды с формулировкой "за многогранность и достоинство".

Напомним, Платоновская премия в области литературы и искусства учреждена правительством региона в 2011 году. Она присуждается за значительный вклад в культурное достояние России и Воронежской области, создание выдающихся художественных произведений и новаторское развитие гуманистических традиций в культуре.

Первым лауреатом стал прозаик Борис Екимов. Позже премию получали худрук Малого драматического театра - Театра Европы Лев Додин, пианист и дирижер Михаил Плетнев, художник-мультипликатор Александр Петров и кинорежиссер Александр Сокуров, писатели Андрей Битов и Алексей Иванов. В 2018-м награду поделили между актрисой Аллой Демидовой и театральным режиссером Анатолием Васильевым.

- В этом году абсолютное большинство экспертов проголосовало за Эдуарда Кочергина, - рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев. - Это решение, на мой взгляд, правильно и символично в Год театра. Без творчества Эдуарда Степановича сложно представить советское и современное искусство. Более сотни спектаклей поставлено с его декорациями. Кочергин - автор нескольких литературных произведений, которые получили и национальные премии, и любовь читателей.

Многие воронежцы знают Кочергина как театрального художника. Кто-то видел постановки с его сценографией в записи или "живьем" (так, в этом году на Платоновском фестивале показали спектакль МДТ "Братья и сестры"). Кто-то в прошлом году рассмотрел макеты и эскизы Кочергина к другим постановкам. Кто-то читал его книги - "Ангелова кукла", "Крещенные крестами", "Записки Планшетной крысы", "Завирухи Шишова переулка".

- Грандиозно, что я получаю премию имени великого русского писателя Платонова. Он фантастический прозаик, который еще до конца не разгадан, с абсолютно русской философией. Ваша награда для меня - признание моего профессионализма как писателя и как художника. Этот "микс" дает мне жизнь, - сказал Эдуард Кочергин, подчеркнув, что Платоновский фестиваль известен во всей стране и по праву может считаться брендом Воронежа.

15 июня в 14 часов в книжном клубе "Петровский" пройдет встреча с Эдуардом Степановичем. Он прочитает главы из своей новой книги "Лидка Петроградская" и ответит на вопросы воронежцев.