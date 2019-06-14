Под Калугой завели дело о гибели рабочих в навозе

В Калужской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту смерти трех рабочих на ферме. Следователи считают, что при откачке навоза были нарушены правила охраны труда (часть 3 статьи 143 УК РФ). Об этом "РГ" сообщила старший следователь Козельского межрайонного следственнго отдела регионального СУ СК Алина Апросина.

Напомним, трагедия произошла 6 июня в деревне Подборки Козельского района. Старший инженер, подсобный рабочий и разнорабочий занимались обслуживанием и ремонтом насоса по откачке навоза в животноводческом комплексе "Калужская нива". По версии следствия, при этом были нарушены правила эксплуатации электроустановок и электроприборов. По словам Алины Апросиной, работы производились без средств защиты. У работников не было допуска на выполнение работ в замкнутом прстранстве - во всяком случае, наряд-допуск не оформлялся.

- Возникла аварийная ситуация. Были нарушены правила охраны труда, из-за это погибли люди, - пояснила следователь.

Старшему из погибших - инженеру - был 51 год, разнорабочему - 39 лет. Самый младший - 26-летний парень - исполнял обязанности подсобного рабочего.

Для расследования уголовного дела создана следственная группа с участием специалистов Роструда и Ростехнадзора. Назначены экспертизы - химическая и электротехническая. Следствие устанавливает конкретных людей, отвественных за соблюдение правил охраны труда.