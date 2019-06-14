Ревнивый рязанец нанял подростка для мести своей возлюбленной

В Рязани полиция задержала двух жителей областного центра. 15-летнего подростка подозревают в разбойном нападении на 42-летнюю женщину, 41-летнего мужчину - в организации налета.

Преступление было совершено на улице Сельских строителей: неизвестный распылил жертве в лицо заряд перцового газа из баллончика, вырвал сумку и убежал. Добычей грабителя стали 43 тысячи рублей, мобильный телефон и документы.

Анализируя круг знакомых потерпевшей, полицейские обратили внимание на мужчину, который прежде был с дамой в близких отношениях, но получил отставку из-за чрезмерной ревности и, по ее словам, мог отомстить. Женщина упомянула, что в похищенной сумке среди прочего были документы для поездки на заграничный курорт - эта идея ревнивцу особенно не нравилась. Мужчину тщательно распросили, но подтверждений его причастности к нападению не нашли.

Через пару недель оперативники установили личность грабителя - 15-летний подросток живет в Московском районе Твери. Его задержали и юноша рассказал полицейским все.

- По предварительной информации, 41-летний мужчина решил проучить бывшую подругу за разрыв и предложил знакомому подростку отобрать у женщины сумку с якобы необходимыми ему документами, - сообщили в УМВД по Рязанской области. - Бумаги он вернет и обращаться в полицию жертва не станет, заверил организатор. Исполнителю он пообещал за налет 40 тысяч рублей. Мужчина показал дом и автомобиль жертвы, рассказал о ее распорядке дня.

Кстати, гонорар подросток так и не получил - заказчик отказался платить, мотивировав это топорной работой исполнителя. Женщине удалось вернуть из похищенного только документы. Против организатора и исполнителя нападения возбуждено уголовное дело о разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору (статья 162 УК РФ).