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14.06.2019 15:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян, убивших своего отца

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет объявил об окончании расследования уголовного дела сестёр Хачатурян, которые убили своего отца.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Резонансным расследованием занималось Главное следственное управление Следственного комитета. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что обвинение в окончательной редакции сестрам предъявляли два дня - 13 и 14 июня 2019 года.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Им инкриминировано преступление, предусмотренное п. "ж" ч. 2 т. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору), объяснила Петренко.

Напомним, что практически год назад - 27 июня 2018 года - сестры Хачатурян в своей квартире, "действуя группой лиц по предварительному сговору, испытывая острую личную неприязнь к своему отцу", нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком по телу, в том числе - в жизненно важные его части - голову, шею, грудь.

Фото: istockphoto.com
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Представитель ведомства сказала, что при оценке действий обвиняемых учтено, "что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением их отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий".

Следователями предприняты все необходимые меры по установлению смягчающих обстоятельств, в том числе посредством назначения комплексных психолого-психиатрических экспертиз. В ходе их проведения определено душевное состояние фигуранток, при этом двое из сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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С учетом установленных в ходе следствия данных будет дана всесторонняя правовая оценка действиям отца обвиняемых.

Из сказанного можно сделать вывод, что следствие учло все смягчающие обстоятельства. Теперь важно, чтобы с этим согласился суд.

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