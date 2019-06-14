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14.06.2019 19:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин вручил премии Москвы в области медицины

Текст: Любовь Проценко

В канун  Дня медицинского работника мэр Москвы Сергей Собянин поздравил медиков столицы с профессиональным праздником и  вручил врачам  премии города Москвы и благодарственные письма. Как рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы, в частности, премии Москвы 2018 года "Легенда века" удостоен врач президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения города Москвы Леонид Рошаль.

Собянин открыл первый специализированный центр занятости населения столицы "Моя карьера"

Наградили его, говорится в информационном сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы, "За выдающийся вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю работу по оказанию неотложной хирургической и травматологической помощи детям, плодотворную общественную деятельность".

Эта премия учреждена в столице в 2001 году и присуждается гражданам РФ, государственным и общественным деятелям, работникам науки и культуры, представителям иных сфер деятельности, достигшим на протяжении многих десятилетий своей творческой деятельности в XX веке уникальных и признанных во всем мире высокопрофессиональных результатов и внесшим выдающийся вклад в политическое, социально-экономическое, научно-техническое и культурное развитие Москвы.

Дипломы лауреатов и благодарственные письма мэра Москвы получили всего 44 человека. 

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