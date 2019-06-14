В центре Москвы загорелось историческое здание

Крупный пожар произошел в одном из домов-памятников архитектуры, находящихся в центре Москвы.

Как сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС, загорелась кровля здания №36/1 на Пречистенке. По данным открытых источников, это памятник архитектуры, внесенный в реестр как жилой дом Наумовых-Волконских. В ранние советские годы здесь была библиотека имени Крупской, позднее - мастерская реставратора Саввы Ямщикова.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров, возгоранию присвоили второй уровень сложности. На месте работали 12 пожарных расчетов, более 40 сотрудников МЧС. В течение полутора часов с огнем удалось справиться. Данных о пострадавших не поступало.