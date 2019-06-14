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14.06.2019 13:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Королеве лже-полицейский вымогал у пенсионера 65 тыс рублей

Текст: Александр Степанов

В подмосковном Королеве сотрудники полиции задержали мошенника, который выдавая себя за полицейского, вымогал у пенсионера 65 тысяч рублей.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Как рассказала "Российской газете" официальный представитель МВД России Ирина Волк, 25-летний ранее судимый мужчина узнал о том, что 81-летнему пенсионеру продали фильтры для очистки воды по завышенной цене. Мошенник переоделся в форму сотрудника правоохранительных органов пришел к пожилому человеку и представившись капитаном юстиции предложил помощь в поимке продавцов. За свои "услуги" лже-полицейский запросил 65 тысяч рублей. "У пострадавшего не оказалась нужной суммы, и он позвонил своей дочери. Приехав к отцу, она засомневалась, что перед ней настоящий следователь, и обратилась в полицию", - рассказала Волк.

Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Королеву, которые оперативно прибыли на вызов, задержали мужчину, когда он выходил из квартиры пенсионера. При личном досмотре у него было обнаружено поддельное удостоверение.

Полицейские выяснили, что ранее подозреваемый уже приходил к потерпевшему. Тогда он представился сотрудником уголовного розыска и сообщил, что пенсионеру необходимо срочно заменить его банковскую карту, так как в городе орудуют мошенники. "Получив карточку и пин-код от нее, злоумышленник ушел. Впоследствии со счета мужчины было снято около 200 тысяч рублей", - сказала официальный представитель МВД.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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По данному факту Следственным управлением УМВД России по городскому округу Королев возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество при получении выплат". Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит до четырех лет лишения свободы. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств его противоправной деятельности", - сказала Волк.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Королев
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