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14.06.2019 17:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Костроме пьяный водитель обстрелял такси

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Фото: УМВД по Костромской области Фото: УМВД по Костромской области
Фото: УМВД по Костромской области

Полиция в Костроме задержала пьяного водителя легковушки, который расстрелял из ружья такси, сообщает региональное УМВД.

Сразу несколько тревожных сообщений о стрельбе в Учхозе "Костромской" в Заволжском районе областного центра поступили 14 июня в полицию от местных жителей. Прибывшие на место оперативники выяснили, что виновником ЧП стал подвыпивший 64-летний костромич. Как рассказали очевидцы, водитель автомобиля Ford обратил внимание на хаотичное движение въехавшей во двор машины Lada Largus.

Фото: iStock
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- Решив, что сидевшему за рулем плохо, водитель Ford подошел к машине и увидел, как из нее буквально выпал пьяный мужчина, - пояснили в полиции.

Пытаясь помочь нетрезвому автолюбителю, свидетель проводил пьяного до квартиры, а ключи от замка зажигания отдал соседям. Но вскоре водитель отечественного авто пришел в себя и решил, что его обокрали. Он схватил ружье и выбежал на улицу.

Испугавшись за свою жизнь, помогавший пьяному водитель Ford спрятался в кустах. Между тем во двор дома въехало такси Renault. Пьяный мститель решил обрушить свой гнев на него и открыл стрельбу. Заряды пробили бампер и заднюю дверь такси. К счастью, люди при этом не пострадали.

Пьяного стрелка задержали подоспевшие по вызову полицейские. В отношении него возбудили дело по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает до пяти лет заключения.

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