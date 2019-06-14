В Костроме пьяный водитель обстрелял такси

Полиция в Костроме задержала пьяного водителя легковушки, который расстрелял из ружья такси, сообщает региональное УМВД.

Сразу несколько тревожных сообщений о стрельбе в Учхозе "Костромской" в Заволжском районе областного центра поступили 14 июня в полицию от местных жителей. Прибывшие на место оперативники выяснили, что виновником ЧП стал подвыпивший 64-летний костромич. Как рассказали очевидцы, водитель автомобиля Ford обратил внимание на хаотичное движение въехавшей во двор машины Lada Largus.

- Решив, что сидевшему за рулем плохо, водитель Ford подошел к машине и увидел, как из нее буквально выпал пьяный мужчина, - пояснили в полиции.

Пытаясь помочь нетрезвому автолюбителю, свидетель проводил пьяного до квартиры, а ключи от замка зажигания отдал соседям. Но вскоре водитель отечественного авто пришел в себя и решил, что его обокрали. Он схватил ружье и выбежал на улицу.

Испугавшись за свою жизнь, помогавший пьяному водитель Ford спрятался в кустах. Между тем во двор дома въехало такси Renault. Пьяный мститель решил обрушить свой гнев на него и открыл стрельбу. Заряды пробили бампер и заднюю дверь такси. К счастью, люди при этом не пострадали.

Пьяного стрелка задержали подоспевшие по вызову полицейские. В отношении него возбудили дело по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает до пяти лет заключения.