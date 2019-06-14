В Москве мужчина унес из магазина коробку с бриллиантами

В центре Москвы злоумышленник под видом покупателя похитил бриллианты из ювелирного салона.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, это произошло в магазине на улице Охотный ряд, 2. По данным "Яндекса", там находится элитная торговая галерея "Модный сезон". Мужчина зашел в салон в 20:30 и попросил "посмотреть" коробку с четырьмя бриллиантами. Потом преступник просто убежал с драгоценными камнями.

Ущерб составил около миллиона рублей. Полиция возбудила уголовное дело, начался розыск злоумышленника.