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13.06.2019 19:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Маскарад в банке

В Москве совершено дерзкое ограбление
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(7885)
Дерзкое ограбление филиала одного из банков произошло на юге Москвы. В районе метро "Нагорная" неизвестный, угрожая пистолетом, вынес из кредитного учреждения почти 5 млн рублей.

Как рассказали "Российской газете" в ГУ МВД России по Москве, около 9 утра на тревожную кнопку "02" поступил вызов. "Мужчина с предметом, похожим на пистолет, угрожая сотрудникам учреждения расправой, открыто похитил из кассы денежные средства", - сообщили полицейские.

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Как выяснилось, к одному из филиалов известного банка на Варшавском шоссе подъехала иномарка. Из нее выскочил человек в маске и с капюшоном на голове.

Размахивая пистолетом, он ворвался в банк и стал кричать, что начнет стрелять, если ему не отдадут деньги. Работники банка под такой угрозой выдали ему всю имевшуюся наличность. Получив деньги, неизвестный выбежал из банка и скрылся на автомобиле. Для поимки преступника в городе был введен план "Перехват".

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