Дерзкое ограбление филиала одного из банков произошло на юге Москвы. В районе метро "Нагорная" неизвестный, угрожая пистолетом, вынес из кредитного учреждения почти 5 млн рублей.

Как рассказали "Российской газете" в ГУ МВД России по Москве, около 9 утра на тревожную кнопку "02" поступил вызов. "Мужчина с предметом, похожим на пистолет, угрожая сотрудникам учреждения расправой, открыто похитил из кассы денежные средства", - сообщили полицейские.

Как выяснилось, к одному из филиалов известного банка на Варшавском шоссе подъехала иномарка. Из нее выскочил человек в маске и с капюшоном на голове.

Размахивая пистолетом, он ворвался в банк и стал кричать, что начнет стрелять, если ему не отдадут деньги. Работники банка под такой угрозой выдали ему всю имевшуюся наличность. Получив деньги, неизвестный выбежал из банка и скрылся на автомобиле. Для поимки преступника в городе был введен план "Перехват".