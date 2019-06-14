В Подмосковье упал частный самолет

В Московской области в поле упал частный легкомоторный самолет, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Источники ТАСС уточняют, что инцидент с учебно-спортивным "Вильга-35" произошел в окрестностях Солнечногорска.

Мужчина и женщина, находившиеся в самолете, вылетели с частного аэродрома Шевлино. Летательный аппарат совершил жесткую посадку между деревнями Климово и Тимофеево.

Мужчина получил тяжелые травмы, в том числе, перелом ноги. Его экстренно доставили в больницу. Женщина отделалась испугом и царапинами.

Причины ЧП выясняются. Отметим, что аналогичный инцидент с частным самолетом произошел в Подмосковье 8 июня. Он совершил жесткую посадку в лесу на территории городского округа Лосино-Петровский.