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14.06.2019 22:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье упал частный самолет

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области в поле упал частный легкомоторный самолет, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Источники ТАСС уточняют, что инцидент с учебно-спортивным "Вильга-35" произошел в окрестностях Солнечногорска.

Фото: iStock
В Астрахани пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Мужчина и женщина, находившиеся в самолете, вылетели с частного аэродрома Шевлино. Летательный аппарат совершил жесткую посадку между деревнями Климово и Тимофеево.

Мужчина получил тяжелые травмы, в том числе, перелом ноги. Его экстренно доставили в больницу. Женщина отделалась испугом и царапинами.

Причины ЧП выясняются. Отметим, что аналогичный инцидент с частным самолетом произошел в Подмосковье 8 июня. Он совершил жесткую посадку в лесу на территории городского округа Лосино-Петровский.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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