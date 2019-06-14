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14.06.2019 15:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Твери пациент разбил голову медику

Текст: Элина Труханова (Тверь)

Тверские следователи выяснят обстоятельства нападения пациента на сотрудника больницы скорой помощи.

Фото: iStock
В Перми пациентка избила тазиком врачей "скорой"

В региональном СУ СК РФ рассказали, что информацию о нападении на медика обнаружили в СМИ. В публикации сообщалось, что инцидент произошел ночью на 7 июня.

Доставленный в городскую больницу скорой медицинской помощи молодой человек с признаками наркотического опьянения попытался из больницы убежать. Медики этому воспрепятствовали. Пытаясь добиться своего, госпитализированный начал сопротивляться и причинил находившемуся на ночном дежурстве сотруднику больницы черепно-мозговую травму. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

- Следственные органы Следственного комитета РФ по Тверской области организовали проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - уточнили в ведомстве.

Выясняются обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь Халатность врачей
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