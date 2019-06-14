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14.06.2019 12:34
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Воронеже открылась книжная ярмарка Платоновского фестиваля

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Новые книги независимых издательств можно изучить и приобрести на Советской площади. В ярмарке IX Платоновского фестиваля участвует около 160 издательств. Она будет работать три дня - с 14 до 16 июня.
Фото: Дирекция международного Платоновского фестиваля Фото: Дирекция международного Платоновского фестиваля
Фото: Дирекция международного Платоновского фестиваля

Новые книги независимых издательств можно изучить и приобрести на Советской площади. В ярмарке IX Платоновского фестиваля участвует около 160 издательств. Она будет работать три дня - с 14 до 16 июня.

На стендах широко представлена художественная литература, современная и классическая, а также нон-фикшн, научные и музыкальные издания, альбомы по искусству. По традиции много книг для детей всех возрастов.

Свою продукцию представили издательства "Вита Нова", "Ад Маргинем", "Арт Транзит", "Манн, Иванов и Фарбер", "НЛО", "Поляндрия", "Розовый жираф", Clever, "КомпасГид" и многие другие. Есть и книги, выпущенные в Воронеже.

Фото: Андрей Парфенов
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Для малышей и школьников на ярмарке будут ежедневно проводиться мастер-классы, презентации книг и викторины. Ребята сделают настольную игру и книгу в технике "рисунок + коллаж", научатся разбирать ноты и писать иероглифами, "оживят" юного египетского фараона и соберут "мост да Винчи", узнают больше о Пикассо, Матиссе, грифонах и василисках. Подробное расписание "Детского шатра" есть на сайте Платоновского фестиваля в разделе "Программа 2019".

Книжная ярмарка будет открыта с 11 до 20 часов. График мероприятий - на сайте. Вход свободный.

Кстати

15 июня на Советской площади в Воронеже пройдет традиционная эстафета-чтение. Каждый год в рамках книжной ярмарки горожане и гости фестиваля публично читают одно из произведений Андрея Платонова - выдающегося прозаика ХХ века, который родился в Воронеже 120 лет назад. В этом году исполняется 90 лет одному из самых известных его произведений - роману "Чевенгур". Отрывок из него и озвучат участники эстафеты. Прийти послушать необычную прозу могут все желающие. Начало в 12 часов.

Культура Литература Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Платоновский фестиваль Россия. Это надо видеть
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