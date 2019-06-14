Масштабное восполнение биоресурсов проведено в рамках процедуры промышленной компенсации. Подобные мероприятия ООО "ЦУП ВСТО" (дочернее общество ПАО "Транснефть") проводит с 2005 года. За это время в реки всех регионов, где "Транснефть" строит производственные объекты, выпущены сотни миллионов мальков.

Масштабное восполнение биоресурсов ЦУП ВСТО проводит с 2005 года. За это время в реки всех регионов, где "Транснефть" строит производственные объекты, выпущены сотни миллионов мальков. Фото: Из архива компании

- Зарыбление водоемов в качестве компенсации - стандартная экологическая практика. В этом году мы реализуем экологические мероприятия в рамках инвестпроектов по строительству резервной нитки подводного перехода ВСТО-2 через реку Амур и вдоль трассового проезда нефтепровода - отвода "ТС ВСТО - Комсомольский НПЗ", - поясняет ведущий специалист отдела экологической безопасности ООО "ЦУП ВСТО" Елена Тимофеева.

В основе экологических мероприятий - научные расчеты.

- Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии подсчитали максимальное экологическое воздействие, которое мы можем нанести в ходе работ. Федеральное агентство по рыболовству определяет водоем, виды биоресурсов и их количество, которые необходимо восстановить. В Хабаровском крае это, как правило, кета и осетр. В Сибири - пелядь, омуль, хариус и сазан. Расчеты всегда строгие, но мы их неукоснительно выполняем. В соответствии с экологической политикой ПАО "Транснефть" эта систематическая работа проводится постоянно, - подчеркивает Елена Тимофеева.

Партнер ЦУП ВСТО по экологическим мероприятиям - ФГБУ "Главрыбвод".

- Нашему сотрудничеству уже несколько лет, и это тот самый случай, когда заказчик проявляет максимум заинтересованности в результате, - отмечает замначальника Амурского филиала "Главрыбвода" Инна Наумова.

Сотрудники отдела экологической безопасности ЦУП ВСТО в курсе многих тонкостей рыборазведения, но подробностями рекомендуют поинтересоваться у специалистов.

- На минувшей неделе мы выпустили в реку, как и планировали, 2 267 639 мальков кеты. Наблюдали, как они, блестя спинками, покатились вниз по Биджану. Словно детей отправили в большую жизнь. Очень надеемся, что через четыре года кто-то из них к нам вернется - уже на нерест, - рассказала директор Биджанского рыбоводного завода Ирина Антипова.

Пока же к садкам Биджанского завода кеты подходит очень мало. Объяснение простое: от лимана до мест нереста рыбе надо пройти 1800 километров. И на всем пути следования ее ловят. Тем не менее осенью 2018 года Биджанскому заводу удалось заложить 175 тысяч "собственных" икринок - каждая на счету. Основной же объем завозится с Анюйского и Удинского заводов, расположенных в Хабаровском крае.

- Мы получаем уже оплодотворенную икру. Транспортируем ее в специальных контейнерах, где поддерживаются оптимальные условия для сохранения. Затем уже у себя распаковываем, устраиваем на специальные рамки и помещаем в инкубатор, где она созревает, - пояснила директор Биджанского завода.

Среди рыбоводных заводов "Главрыбвода" Биджанский - на особом счету. Он расположен на двух ключах - Федоткином и Большом, - естественные условия которых идеальны для выведения и подращивания мальков кеты. Именно поэтому процент выбраковки икры крайне низок - меньше двух, а многие технологии, вроде подогрева и фильтрации воды или созревания икры в специальном субстрате, здесь не применяются.

Все как в природе. Но это не значит, что процесс может быть пущен на самотек - он требует обязательного участия человека.

- Рыборазведение - труд колоссальный, - замечает Ирина Антипова. - Икра созревает поздней осенью. Ее необходимо перебирать: отделять и убирать неоплодотворенные или погибшие икринки. Делается это вручную - технике подобная точность и осторожность не под силу. Уход за вылупившимися личинками, а потом мальками - не менее ответственное дело. Так что мы с поздней осени до весны - в воде, температура которой не превышает плюс пяти градусов.

Проклюнувшихся личинок начинают подкармливать - специальным сбалансированным кормом и рыбой, как это происходит в естественных условиях. Когда молодь достигает товарной массы в 0,5 грамма и четырех сантиметров в длину, она считается готовой к самостоятельной жизни.

И вот решетки подняты - мальки отправляются в свое первое большое плавание. Из Биждана в Амур, затем - в океан. А на "Главрыбводе" и подведомственных ему предприятиях уже ждут очередную путину, готовятся к следующему производственному циклу.

- Кета - промысловая рыба, - отмечает Инна Наумова. - Ее добыча не сокращается, наоборот, растет. - А популяция год от года сокращается. Причин множество: и увеличение промысловой нагрузки, и антропогенный, климатический факторы, и активность браконьеров. Без искусственного зарыбления популяцию не восстановить. И для нас очень важно, что в ЦУП ВСТО понимают важность этой работы.

Прямая речь

Антон Дементиевский, начальник отдела экологической безопасности ООО "ЦУП ВСТО":



Ни одна стройка не проходит абсолютно без последствий для окружающей среды. Наша задача - свести воздействие к минимуму, добиться соблюдения экологического баланса на территории, где мы работаем, и компенсировать ущерб.

Справка

Протяженность трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ТС ВСТО) от головной нефтеперекачивающей станции в районе Тайшета в Иркутской области до пункта приема нефти "Козьмино" в Приморском крае - 4,8 тысячи километров. Строительство первой очереди ТС ВСТО стартовало в 2006 году. Вторую очередь начали строить в 2010-м. Расширение мощности трубопроводной системы до 80 миллионов тонн нефти в год - третий этап строительства.